Köthen/MZ. - Die Köthener Museen im Schloss haben eine neue Sonderausstellung. Eine Exposition, die das Zeug hat, Rekorde zu brechen. Zumindest was die Zahlen der Besucher angeht. „Gleichgeschaltet – Köthen im Nationalsozialismus“ ist der Titel. Und der Tag der Vernissage am Sonntagabend war vom Ausstellungsteam mit Christine Friedrich, Henriette Scholz, Christoph Erdmann und Christian Ratzel und Ausstellungs-Designer Jörg Wachtel wohl ganz bewusst so gewählt. Angesichts des Jahrestags der Ausrufung der Republik 1918, der Pogromnacht 1938 und des Mauerfalls 1989 hätten sie kein besseres Datum wählen können.