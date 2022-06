Erstes Bänkefest vor der Premiere - Köthens Innenstadt wird zur großen Bühne

Der Springbrunnen am Markt in Köthen

Köthen/MZ/her - Mit über 30 Standorten wird die Köthener Innenstadt zwischen Marktplatz und Schloss am Samstag, 11. Juni, zu einer einzigen großen Bühne. Das Trafoprojekt lädt unter dem Motto „Macht die Bank zu Eurer Bühne“ zum ersten Köthener Bänkefest ein.

Die Idee: Leute miteinander ins Gespräch bringen und zeigen, was Vereine, Firmen, Institutionen der Stadt zu bieten haben. Gleichzeitig wollen die Organisatoren mit ihrem Bänkefest anschaulich demonstrieren, dass es zwischen Stadt und Schloss nur ein Katzensprung ist und die bei vielen Einheimischen oft empfundene Distanz abbauen.

Auf dem Marktplatz gibt es am Samstag gleich zwei besondere Bänke zu bestaunen: Erstmals wird die nach einem Brand komplett restaurierte, historische Bahnhofsbank präsentiert - und die imposante, über drei Meter hohe Schlossbank, die nach einem Entwurf von Materialgestalter Steffen Fischer in der Köbeg-Werkstatt gebaut wurde. Sie zeigt die Schlosssilhouette und könnte, so die Idee der Organisatoren, vor allem ein tolles Fotomotiv hergeben.

Musikalisch wird einiges geboten. Das Duo „Mehr oder Weniger“ spielt am Nachmittag im Prinzessinnengarten Coversongs, am Naumanndenkmal im Schlosspark erklingt Geigenmusik, die Pianistin Serra Tavsanli spielt während des gesamten Festes im Lachsfang, der am Samstag von 10 bis 19 Uhr für Autofahrer gesperrt ist. Und die Musiker von „Köthener Blech“ ziehen von 11 bis 12 Uhr durch die Schalaunische Straße. Bis 22 Uhr laden die Bands „M′akkord“ und „Kim-Trio“ im äußeren Schlosshof zum Feiern ein.

Alle Bänke, auf oder an denen am Samstag von 11 bis 17.30 Uhr etwas los ist, sind im Internet auf der Seite www.schlossbund.de markiert.