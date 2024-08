Kürzlich hatte die MZ berichtet, dass die Polizei in Köthen in einem Fall von Unfallflucht ermittelt. Nun kommt neuer Schwung in den Fall.

Köthen/MZ. - Kürzlich hatte die MZ berichtet, dass die Polizei in Köthen in einem Fall von Unfallflucht ermittelt. Danach war ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Zeitraum vom 22. August, 21.30 Uhr bis 23. August, 6.30 Uhr, in der Straße „Am Wasserturm“ aus Richtung Baasdorf kommend in Richtung Zentrum unterwegs.

Offenbar hatte er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte seitlich zwei dort abgeparkte Pkw vom Typ Hyundai und Skoda. Anstatt seiner Wartepflicht nachzukommen, verließ der unerlaubt die Unfallstelle. Die Höhe des Gesamtschadens bemisst sich auf ungefähr 2.500 Euro.

Nach Auswertung der Spurenlage vor Ort geht die Polizei derzeit von einem schwarzen Pkw des Typs Dacia Logan beziehungsweise Dacia Duster als flüchtigem Fahrzeug aus. Der Pkw müsste Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite aufweisen. Die Polizei bittet um weitere Hinweise zum gesuchten Fahrzeugführer oder genutzten Pkw.

Das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld ist unter Telefon 03496/42 60 bzw. E-Mail [email protected] erreichbar.