Köthens Baudezernent Max Schuchardt hat im Stadtrat die Beweggründe für die Neuregelung erklärt. Tierparkleiter Engelmann berichtet, wie Besucher nun in den Tierpark kommen.

Engpässe bei Anfahrt und Parkplätzen - Wie das Parken am Tierpark in Köthen neu geregelt wurde

Köthen/MZ. - Seit Dezember 2025 gibt es ein einseitiges Parkverbot in der Trautmannstraße, der Hauptzufahrt zum Tierpark in Köthen. Damit will die Stadtverwaltung den Konflikt entschärfen zwischen den Anwohnern auf der einen Seite und den Besuchern des Tierparks auf der anderen Seite.