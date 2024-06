Gröbzig/MZ. - In Gröbzig im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist ein Ladendieb auf frischer Tat ertappt worden.

Der Mann wurde am Mittwoch, 26. Juni, gegen 9.15 Uhr in einem Supermarkt in der Köthener Straße in Gröbzig dabei beobachtet, wie er die elektronischen Sicherungen verschiedener Lebensmittel entfernte und die Waren in seiner Jacke versteckte. An der Kasse bezahlte er zwar seine restlichen Einkäufe, das in der Oberbekleidung verborgene Essen jedoch nicht.

Nach dem Bezahlvorgang wurde der Mann vom Ladendetektiv daraufhin angesprochen. Der Täter versuchte daraufhin den Mitarbeiter zur Seite zu schieben und zu flüchten. Dies konnte durch einen hinzukommenden Zeugen gemeinsam mit dem Detektiv erfolgreich verhindert werden. Gegen den 27-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ein Hausverbot ausgesprochen. Das Diebesgut im Wert von etwa 15 Euro verblieb im Ladengeschäft.