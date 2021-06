Eintracht Köthen hat neuen Pächter für sein Lokal am Jürgenweg - Was dort jetzt angeboten wird

Memnon Kazdeda (re.) leitet das Restaurant ?Rion by Syrtaki? in Köthen. Zum Team gehören unter anderem Jerina Ruka und Tihomir Tikho.

Köthen - Ein Restaurant eröffnen. Kurz nachdem Restaurants in Deutschland überhaupt erst wieder öffnen dürfen und einige die Corona-Pause nicht überstanden haben. Viele hatten Memnon Kazdeda für verrückt erklärt, weil er genau das vorhatte. Und doch hielt der junge Mann an seiner Idee fest: Er wollte aus dem Sportlerheim am Jürgenweg in Köthen eine griechische Gastlichkeit machen.

Restaurant gehört zu einem Familienbetrieb, der auch eine Gaststätte im Waldbad Dessau betreibt

Vor einigen Tagen hat „Rion by Syrtaki“ eröffnet. Das Restaurant gehört zu einem großen Familienbetrieb. Inzwischen gibt es mehrere Restaurants in verschiedenen Städten. Im Mai erst öffnete das „Syrtaki“ am Waldbad in Dessau.

Im Internet hat Memnon Kazdeda gesehen, dass für die Räume am Sportplatz des FC Eintracht Köthen ein neuer Pächter gesucht wird. Der Albaner, der viele Jahre in Griechenland lebte, erkannte das Potenzial, das darin steckte. Die große Außenterrasse überzeugte ihn. Wie wichtig eine solche für Gastronomen sein kann, hat die Corona-Zeit gezeigt.

„Wir hatten mehrere Interessenten“, sagt Torsten Hendrich, der Präsident des Vereins. Er ist froh, mit Memnon Kazdeda einen ambitionierten Gastronomen gefunden zu haben, der den Räumen neue Frische verliehen hat. Der neue Pächter renovierte alles aufwendig, machte die Küche neu. Unterstützung hat er dabei von seiner Familie bekommen. Und nicht zuletzt vom FC Eintracht Köthen. „Ich bin sehr dankbar für diese Hilfe“, sagt er.

Das Restaurant wird angenommen, vor allem die Terrasse ist beliebt. Die lange Pause ist vorbei. „Jetzt ist endlich wieder Bewegung drin“, sagt Torsten Hendrich. Monatelang ruhte der Betrieb im Sportlerheim - zunächst coronabedingt, dann mussten die Pächter aufgeben. Im März hat Memnon Kazdeda die Räume übernommen. „Wir sind froh über die Corona-Lockerungen. Er hat so viel investiert“, merkt der Präsident an. Das müsse sich natürlich auch auszahlen.

Memnon Kazdeda hat das Kochen vom Vater gelernt

„Gegessen werden kann traditionelles griechisches Essen, vor allem Fleischgerichte“, sagt Memnon Kazdeda. Er ist Chefkoch. Das Kochen gelernt hat er von seinem Vater. „Ich möchte, dass der Gast glücklich ist. An erster Stelle steht die Küche, dann kommt der Service“, macht der junge Mann deutlich. Er liebt es, in der Küche zu stehen.

Das Restaurant hat aktuell sieben Mitarbeiter. Der Inhaber möchte sein Team noch aufstocken. Personal zu finden, ist jedoch nicht einfach. Auch coronabedingt. Im Außenbereich hat das „Rion by Syrtaki“ einen Spielplatz. Zum Kindertag am 1. Juni wollte Memnon Kazdeda eigentlich Kinder einladen, die keine Eltern mehr haben. Alles sollte kostenlos sein. Das klappte wegen der strengen Corona-Auflagen jedoch nicht. Das möchte er nächstes Jahr nachholen.

Geöffnet ist das Restaurant „Rion by Syrtaki“ am Jürgenweg 32 in Köthen dienstags bis sonntags sowie an Feiertagen von 11.30 bis 14 Uhr und 17.30 bis 21 Uhr. Montags ist Ruhetag.