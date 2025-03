Ein Köthener hat am Mittwochabend einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Bei seiner Flucht verlor der Mann wohl einen Großteil seiner Beute. Wie der Zeuge das Geschehen und den Täter beschreibt.

Einbruch in Handyreparaturgeschäft in Köthen: Zeuge überrascht maskierten Täter auf frischer Tat

Polizeieinsatz in der Köthener Innenstadt

Köthen/MZ. - Jan Hammer war am Mittwochabend gerade auf dem Weg nach Hause, als er hörte, wie in der Nachbarschaft eine Scheibe klirrend zu Bruch ging. Der Köthener schaute nach – und entdeckte einen Mann mit einer weißen Sturmhaube im Handyreparaturgeschäft am Bärplatz.