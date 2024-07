Bei zwei Diebeszügen in Gröbzig und Edderitz sind am vergangenen Wochenende Werkzeugmaschinen im fünfstelligen Wert gestohlen worden.

Einbruch in Firma, Lkw-Plane aufgeschlitzt: Werkzeugmaschinen in Gröbzig und Edderitz gestohlen

Die Einbrecher kamen am Wochenende.

Gröbzig/Edderitz/MZ. - Bei zwei Diebeszügen in Gröbzig und Edderitz sind am vergangenen Wochenende Werkzeugmaschinen im fünfstelligen Wert gestohlen worden. Das hat das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mitgeteilt.

Zwischen Freitag und Montag schlugen die Täter auf einem Firmengrundstück in der Köthener Straße in Gröbzig zu. Auf dem Gelände verschaffen sich die Diebe gewaltsam Zugang in ein Gebäude und entwendeten hier mehrere Werkzeugmaschinen. Nach ersten Prüfungen wird der Wert mit einem niedrigen fünfstelligen Wert beziffert.

Zu der zweiten Tat kam es zwischen Sonnabend und Montag in Edderitz. Hier wurde ein Lkw Iveco mit Anhänger, der auf einem umfriedeten Grundstück zwischen Edderitz und Paffendorf abgestellt war, attackiert und gewaltsam Eindie Abdeckplane geöffnet. Aus dem Lkw und vom zugehörigen Anhänger wurden mehrere Werkzeugmaschinen entwendet. Gemeinsam mit dem verursachten Sachschaden wird der Schadenswert hier auf etwa 7.500 Euro beziffert.