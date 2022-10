Einbrecher werden bei einem Beutezug in Aken gestört - Männer flüchten unerkannt

Die Einbrecher waren in eine Firma in der Dessauer Landstraße in Aken eingedrungen. Gestohlen wurde nichts.

Aken/MZ - Bei ihrem Beutezug gestört wurden zwei Einbrecher am Freitag in Aken. Nach Polizeiangaben machten sie sich gegen 7 Uhr am Zaun eines Firmengeländes in der Dessauer Landstraße zu schaffen. Nachdem sie ihn gewaltsam geöffnet und sich so Zutritt verschafft hatten, sahen sie sich auf dem Grundstück nach Verwertbarem um. Hierbei wurden sie von einem Angestellten bemerkt. Sie ergriffen die Flucht.

Die beiden Männer wurden als schlank und circa 1,70 beziehungsweise 1,80 bis 1,85 Meter groß beschrieben. Zur Tatzeit sollen sie dunkel bekleidet gewesen sein und eine Kapuzenjacke getragen haben. Entwendet wurde offenbar nichts. Der angerichtete Schaden liegt bei etwa 300 Euro.