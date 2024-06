Einbrecher steigen in Lagerhalle in Weißandt-Gölzau ein

In eine Lagerhalle in Weißandt-Gölzau wurde eingebrochen.

Weißandt-Gölzau/MZ. - Der Polizei wurde am Montag ein Einbruch in eine Lagerhalle am Wilfried-Pergande-Platz in Weißandt-Gölzau gemeldet, der sich im Zeitraum vom 31. Mai bis 3. Juni ereignet haben muss.

Unbekannte Täter stiegen über eine zuvor zerstörte Fensterscheibe in das Innere der Halle ein, entwendeten ersten Angaben zufolge jedoch nichts. Der angerichtete Sachschaden beziffert sich auf etwa 50 Euro.