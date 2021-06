Einbrecher legen Feuer auf Firmengelände in Wulfen

Wulfen - Zu einem Brand mussten die Ortsfeuerwehren von Diebzig, Wulfen, Drosa und Micheln in der Nacht zum Sonnabend ausrücken. Unbekannte Täter hatten kurz nach Mitternacht eine Ansammlung von Baumverschnitt und Müll vom Ausmaß vier mal einen Meter auf dem Firmengelände einer Dachdeckerfirma in der Michelner Straße in Brand gesetzt. Hierzu hatten sie sich zuvor widerrechtlich Zutritt zum umfriedeten Gelände verschafft. Die eingesetzten Ortsfeuerwehren konnten den Brand löschen. Der Sachschaden ist unbekannt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.