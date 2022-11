Einbrecher in der Museumsgasse in Köthen - Mehrere Keller durchsucht und leergeräumt

Einbrecher haben aus einem Wohnhaus in der Köthener Museumsgasse Waren im Wert von circa 1.000 Euro gestohlen.

Köthen/MZ - Einbrecher haben aus einem Wohnhaus in der Köthener Museumsgasse Waren im Wert von circa 1.000 Euro gestohlen. Nach Angaben aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld wurden Beamte am Dienstag in das Wohnhaus gerufen.

Vor Ort stellte sich heraus, dass die Täter sich in der Nacht von Montag auf Dienstag Zugang zum Kellerbereich des Objektes verschafft und mehrere Räumlichkeiten durchsucht hatten. Sie nahmen Heimelektronik, eine Spielkonsole mit mehreren Spielen sowie diverse Lebensmittel mit.