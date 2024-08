Radegast/Mz. - Was nicht in Ordnung gewesen sei? Harald Kühne winkt ab. „Einen ganzen Sack voll Probleme“ habe es gegeben mit dem Sportplatz des SV Schwarz-Gelb Radegast. Jahrzehntelang sei am Rasenplatz kaum etwas gemacht worden. „Das Allheilmittel hieß immer walzen, walzen, walzen.“ Am Ende sei der Platz dermaßen verdichtet gewesen, dass er kaum noch Wasser habe aufnehmen können. Pfützen nach jedem stärkeren Regen und Auswaschungen waren die Folge. „Wir konnten letzten Endes kaum mehr darauf spielen. Hier trainieren auch Kinder, die Unfallgefahr wurde zu hoch.“

