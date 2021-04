Ein Grill setzt in Köthen Koniferen in Brand

Köthen - In der Industriestraße in Köthen hat es am Donnerstagabend gebrannt. Nach Informationen der Freiwilligen Feuerwehr Köthen waren in einem Garten durch das Feuer eines Grills Koniferen in Brand geraten.

Alarmiert wurden die Kameraden gegen 22.50 Uhr, den Einsatz leitete Daniel Wagner. Als die Feuerwehrleute eintrafen, hatte der Gartenbesitzer den Brand bereits selbst gelöscht. „Wir haben die Restablöschung mit der Kübelspritze durchgeführt“, heißt es von Seiten der Wehr. Neben den Köthenern waren auch Kameraden aus Arensdorf gerufen worden. Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde. (mz)