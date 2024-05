Die Saison 2023/24 geht für die Handballer der HG 85 Köthen in der Mitteldeutschen Oberliga am Samstag mit einem Heimspiel zu Ende. Zu Gast ist HSV Apolda. Warum es emotional wird.

Köthen/MZ. - So schnell ist eine Spielzeit zu Ende. Am Samstag findet die aktuelle Saison in der Mitteldeutschen Oberliga der Handballer ihren Abschluss. Für die Männer der HG 85 Köthen endet die Meisterschaftsrunde 2023/24 mit einem Heimspiel gegen den HSV Apolda. Der Anwurf dieser Partie ist heute Abend um 19 Uhr.