Aken/MZ - So manch Akener wird sich noch an Festlichkeiten im Saal des Gasthofes „Stadt Magdeburg“ (li.) erinnern. Bis in die 1990er Jahre war die Gaststätte in Betrieb. Auch die angrenzende ehemalige Fleischerei (re.) dürfte bekannt sein.

Beide Gebäude werden derzeit entkernt und abgerissen. Die Straßenansicht soll laut dem derzeitigen Besitzer anschließend wieder hergestellt werden.