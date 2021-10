Dreiste Einbrecher steigen am Tag in Wohnung in der August-Bebel-Straße in Köthen ein

Köthen/MZ - In der August-Bebel-Straße in Köthen ist am Donnerstag in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen worden. Das hat die Polizei am Freitag mitgeteilt. Festgestellt wurde die Tat am Abend durch eine Anwohnerin gemeinsam mit ihrem Nachbarn.

Die Anwohnerin informierte sogleich telefonisch die Polizei. Der unbekannte Täter hat nach Angaben der Ermittler verschiedenartige Gegenstände im Wert von etwa 1.300 Euro aus der Wohnung des Geschädigten. Wegen des Tageswohnungseinbruches wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.