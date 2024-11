Erik Lehmann wagt den Sprung in die Selbstständigkeit und eröffnet in seinem Heimatort einen Einkaufsladen. Sein besonderes Angebot sind frische Brötchen.

Wulfen hat wieder einen Dorfladen: Was Erik Lehmann mit dem „Einkaufseck am Meisterberg“ plant

Erik Lehmann sortiert die letzten Waren in die Regale ein.

Wulfen/MZ. - Seit einiger Zeit tut sich wieder etwas im ehemaligen Einkaufsladen am Meisterberg in Wulfen. Da wird gewerkelt, renoviert und geputzt. Schnell hat sich die frohe Kunde über den Buschfunk verbreitet, dass der „Konsum“ in Wulfen wieder aufmachen würde.