Dietmar Krause führt den CDU-Gemeindeverband Osternienburger Land auch weiterhin

Reppichau/MZ - Der CDU-Landtagsabgeordnete Dietmar Krause aus Zabitz (Osternienburger Land) ist auch künftig Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes Osternienburger Land. Die Mitgliedervollversammlung hat ihn mit hundertprozentiger Zustimmung für weitere zwei Jahre in seinem Amt bestätigt. Während der Mitgliederversammlung in der Gaststätte „Zur Morgengabe“ in Reppichau wurde auch sein bisheriger Stellvertreter, Stefan Hemmerling (Osternienburg), erneut in diese Funktion gewählt. Dem Vorstand gehören außerdem die Beisitzer Martin Bringezu (Drosa) und Sebastian Reichert (Reppichau) sowie Daniel Kresner (Osternienburg) an.

