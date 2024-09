Köthen/MZ. - Ihre neunten Köthener Filmtage veranstalten die Mitteldeutschen Filmfreunde vom 10. bis 14. Oktober. „Wir führen den Zyklus weiter“, sagt Matthias Kunze von den Filmfreunden. Nach Filmen, in denen es um Kinder, Frauen und Männer ging, dreht sich in diesem Jahr alles um Familien. „Wir haben ein breites Spektrum an Themen, die in einer Familie auftauchen können.“ Der Eintritt ist erneut frei.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.