Diebzig sendet über 2.000 Euro Fluthilfe für alten Gasthof in Nordrhein-Westfalen

Jutta Röseler vom Elbe-Saale-Camp (li.) sowie die Diebziger Werner Seidel und Steffi Caspers überreichen die Spenden an Conny Müller (2. v. l.).

Diebzig/MZ - Er sei stolz auf die Diebziger, stolz auf die von ihnen gezeigte Solidarität, sagt Ortsbürgermeister Werner Seidel am Sonnabend. 2.061 Euro sind bei einer Spendensammlung für Opfer der aktuellen Flutkatastrophe zusammen gekommen. Am Sonnabend wurde das Geld übergeben an Conny und Michel Müller.