Diebe versuchen Tür von einem Mehrfamilienhaus in Köthen auszuhebeln

An einem langen Wochenende sind die Leute unterwegs. Das ruft Einbrecher auf den Plan. In Köthen hält eine Tür stand, doch der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mindestens 100 Euro.

Köthen - In der Zeit vom 30. September zum 1. Oktober haben laut einer Mitteilung des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld in Köthen bislang unbekannte Täter versucht, in der Köthener Dr.-Krause-Str. die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus gewaltsam durch den Einsatz von Hebelwerkzeug zu öffnen.