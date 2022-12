Diebe in Supermarkt in Köthen - Männer stoßen bei Flucht Verkäuferin zur Seite

Die Polizei fahndet nach zwei Männern, die am späten Mittwochnachmittag in einem Köthener Supermarkt in der Leopoldstraße gestohlen haben und dann geflüchtet sind.

Nach Angaben aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld hatte eine 37-jährige Angestellte gegen 17 Uhr bemerkt, wie sich die Unbekannten Waren in ihre Bekleidung steckten und so den Kassenbereich in Richtung Ausgang passierten. Sie stellte sich ihnen in den Weg, wurde jedoch zur Seite gestoßen. Die Täter flüchteten dann in Richtung Friedrichsplatz, verloren unterwegs jedoch Teile ihrer Beute. Nach ersten Angaben beträgt der Wert des Diebesgutes circa 100 Euro.

Die Polizei bittet unter der Rufnummer 03496/42 60 oder per Mail, [email protected], um Hinweise.