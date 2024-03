Die Restaurants in Köthen sind voll - Menschen gehen gern essen

Köthen/MZ. - Der Parkplatz voll. Der Gastraum voll. „Wir sind voll“, verkündet Kornelia Woit auch für das Osterwochenende. Wer spontan essen gehen will, wird in der Baasdorfer „Quelle“ wohl keine Chance haben, noch einen Tisch zu ergattern. „Mir tut das immer leid, wenn ich Leute wegschicken muss, aber ich kann sie ja nicht an den Lufthaken hängen“, scherzt sie.