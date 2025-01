Ferienprogramm im Schloss Köthen Die Mäuse-Diät der Eulen: Bernhard Just erklärt Schülern, was es mit den Gewöllen der Vögel auf sich hat

Im Schloss Köthen drehte sich am Dienstag alles um das Leben der Eulen. Experte Bernhard Just nahm dafür die Gewölle der Tiere genau unter die Lupe. Auch die Kinder selbst durften ihre Forschungen anstellen. Was bei den großen Vögeln ganz oben auf dem Ernährungsplan steht und wie die Veranstaltung ankam.