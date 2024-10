Die 18-jährige Leandra Karl und ihr Mini Australian Shepherd Ponto treten im November bei „Die Bühne gehört dir - Köthens Talentsuche 2024“ an. Beide sind im Sommer ostdeutsche Vizemeister bei einem Agility-Turnier geworden. Was das ist und warum Ponto ein besonderer Hund ist.

Talentshow in Köthen

Köthen/MZ. - Ponto ist ein kleiner Streber - und das im allerbesten Sinne. Gelehrig, arbeitsfreudig und sehr aufmerksam verfolgt der Mini Australian Shepherd jede Bewegung, die Leandra Karl macht. Die 18-Jährige trainiert mit ihm ein- bis zweimal die Woche auf dem Hundeplatz des Vereins „Dogs for Fun“ am Güterseeweg in Köthen.