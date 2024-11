„Stochos X Bellum“ – das sind Laerte Appari und Florian Jennek. Bei der Talentshow „Die Bühne gehört dir“ in Köthen wollen die beiden Reppichauer Hip-Hop und Rap emotional präsentieren.

„Die Bühne gehört dir“: Mit viel Ehrgeiz arbeiten die Jungs von „Stochos X Bellum“ an ihrer Musikkarriere

Köthen/MZ. - Es gibt sie fast nur im Doppelpack. Sie leben beide im „Sachsenspiegel“-Dorf Reppichau. Beide absolvieren eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Sie gehen ins selbe Fitnessstudio. Sie haben einen Nebenjob in der Gastronomie – wenig überraschend im selben Lokal. Und beide lieben Hip-Hop. Also präsentieren sich „Stochos X Bellum“ auch bei der Köthener Talentshow „Die Bühne gehört Dir!“ am 2. November gemeinsam. „Stochos X Bellum“ – das sind Laerte Appari alias Stochos und Florian Jennek alias Bellum.