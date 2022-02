Dichter Rauch und Geruch von verbrannter Plastik - Feuerwehr am Flugplatz Köthen gefordert

Sperrmüll hat in einem Hangar am Flugplatz gebrannt.

Köthen/MZ - Die Kameraden der Feuerwehr Köthen sind am Samstagabend zu einem Brand auf den Flugplatz alarmiert worden. Anwohner hätten in der Nähe der Zeppelinstraße in Köthen eine Rauchentwicklung beobachtet und einen Plastikgeruch wahrgenommen, berichtete Einsatzleiter Yves Kluge.

Vor Ort wurde dann erst das Ausmaß des Feuers deutlich. In einem Hangar am Flugplatz hatte sich Sperrmüll entzündet. „Das nutzen Leute hier öfter gern einmal zur illegalen Müllentsorgung“, erklärte Kluge. Nach rund anderthalb Stunden war der Einsatz beendet.

15 Einsatzkräfte waren vor Ort, um das Feuer zu löschen. „Eine zufällige Entzündung können wir ausschließen“, sagt der Einsatzleiter. Die Polizei war ebenfalls vor Ort und hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.