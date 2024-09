Nach den Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt Das Wir ist wertvoll: Was sich die neue Ortsbürgermeisterin für Piethen vorgenommen hat

Anke Gentges saß seit der Ergänzungswahl 2021 im Ortschaftsrat. Nun ist sie die neue Ortsbürgermeisterin von Piethen in der Stadt Südliches Anhalt. Was sie antreibt und was sie vorhat.