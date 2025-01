Ein Anwohner macht sich Sorgen um den Zustand der Dorfstraße in Lennewitz. Tempo- und Tonnagebegrenzungen könnten helfen, schlägt er vor. Was die Kreisverwaltung dazu sagt.

Lennewitz/MZ. - „Da sehen Sie es, hier sehen Sie es, dahinten auch. Das geht hier alles nach und nach kaputt.“ Ernst Pecher wohnt schon sein ganzes Leben lang in Lennewitz. Die Ortsdurchfahrt im Dorf hat er täglich vor Augen und damit kenne er auch den Zustand der Straße. Pecher zeigt Risse im Asphalt, das ein oder andere Schlagloch, Ausbrüche an den Straßenrändern. Die Ortsdurchfahrt ist etwa 300 Meter lang, Lennewitz ist ein kleiner Ortsteil der Stadt Südliches Anhalt, und Teil der Kreisstraße 2066. Damit wäre also der Landkreis Anhalt-Bitterfeld für die Straße zuständig.