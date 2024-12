Am Morgen vom Heiligabend hat es in Cosa im Südlichen Anhalt einen Feuerwehreinsatz gegeben.

Flammen am frühen Morgen: Feuer zerstört Terrasse - Brandstiftung an Heiligabend?

Feuerwehr-einsatz in Cosa

Das Feuer hat in Cosa eine Terrasse zerstört.

Cosa/MZ. - Schreck am Morgen von Heiligabend: In Cosa, einem Ortsteil der Stadt Südliches Anhalt, hat am Dienstagmorgen, 24. Dezember, ein Feuer eine Terrasse zerstört.

Laut Polizei war der Brand zwischen 22 Uhr und 5 Uhr ausgebrochen. Die Terrasse war nicht mehr zu retten. Im Dachbereich eines anliegenden Hauses kam es zu Beschädigungen. Ein Übergreifen konnte aber verhindert werden.

Feuerwehren aus Weißandt-Gölzau, Prosigk und Libehna waren mit 22 Kräften mehrere Stunden im Einsatz. Drei der vier Bewohner wurden den Angaben nach leicht verletzt. Es sei ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt, heißt es. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen wegen der mutmaßlichen Brandstiftung aufgenommen.