Corona-„Notbremse“ sorgt in Köthen für eine lähmende Unsicherheit bei Geschäften und Kunden

In ihrem Brautmodeladen an der Persiluhr in Köthen kann Christiane Birkner vorerst keine Kundinnen empfangen.

Köthen - Christiane Birkner ist am Montag ungeplant ziemlich ins Schwitzen gekommen. Ein Termin jagt den nächsten. Es ist schließlich die vorerst letzte Chance, ein Brautkleid im Geschäft auswählen und probieren zu können. Denn wie viele andere Läden auch muss die „Wohlfühlbraut“ an der Persiluhr in Köthen wieder schließen. Der Landkreis hat die „Notbremse“ ziehen müssen.

Vor ein paar Wochen erst eröffnet die junge Frau ihr eigenes Brautgeschäft - und ist damals zuversichtlich, dass die Pandemie allmählich abklingt. Vor allem aber setzt sie darauf, dass der Einzelhandel nicht wieder schließen muss. Es ist anders gekommen.

„Ich gucke jeden Morgen als erstes nach den aktuellen Corona-Zahlen“

Viele ihrer Bräute, die in den kommenden Wochen Termine gehabt hätten, sind deshalb vorsorglich am Montag noch zur Anprobe erschienen. Ein hektischer, vollgepackter Tag für Christiane Birkner, doch sie ist glücklich und zufrieden, weil ihre Bräute es sind. Alle anderen, die am Montag keinen Termin mehr ergattern können, müssen sich nun gedulden. Doch die junge Unternehmerin ist dankbar für die Geduld ihrer Kundschaft: „Ich soll mich einfach melden, wenn wir wieder öffnen dürfen.“

Wann das sein wird, weiß im Augenblick niemand. „Ich gucke jeden Morgen als erstes nach den aktuellen Corona-Zahlen“, gesteht Christiane Birkner, die den gestrigen Dienstag in ihrem Laden verbringt, obwohl der geschlossen hat. Denn: „Nicht jeder weiß das und bekommt die Veränderungen so schnell mit.“

Seit die Schnelltests zur Pflicht geworden sind, bleibt die Kundschaft fast vollständig zu Hause

„Augenblicklich herrscht totale Ruhe“, erklärt Eleonore Plail, die Seniorchefin des Lederwaren-Geschäfts in der Halleschen Straße in Köthen. In den vergangenen Wochen konnten sich die Kunden über die Klingel an der Ladentür bemerkbar machen. Doch seit die Schnelltests zur Pflicht geworden sind, bleibt die Kundschaft fast vollständig zu Hause.

„Wir hatten zwei Kunden“, blickt die 85-Jährige auf die vergangene Woche zurück. Dass der Einzelhandel nun wegen der zu hohen Inzidenzzahlen wieder schließen muss, nimmt sie hin („Wir sind schon alt, haben unsere Rente und kommen gut durch“), die Kunden wüssten oft nicht mehr, welche Regelung denn nun im Moment gilt. Und was erlaubt oder nicht erlaubt ist.

Gartenmärkte dürfen in Zeiten der „Notbremse“ weiter öffnen, Baumärkte dagegen nicht

„Es lief gut“, sagt Torsten Sprung, Controller beim Autohaus Heise. „Wirklich gut.“ Einige Wochen lang konnten die Kunden im Autohaus beraten werden. Die Verkaufszahlen waren in Ordnung. Nun jedoch bleiben die Türen erneut geschlossen. Wer ein Fahrzeug kaufen möchte, kann das wieder ausschließlich online. Ein Angebot, das nicht alle annehmen würden oder könnten, sagt Torsten Sprung.

Er hofft, dass die Schließung nicht allzu lange nötig ist. Auch, um alle Mitarbeiter weiter voll beschäftigen zu können. „Wir hatten auch schon Kurzarbeit im Verkauf“, bedauert er. Im Moment würden die Mitarbeiter, die sonst vor Ort die Kunden beraten, die Internetanfragen abarbeiten.

Gartenmärkte dürfen in Zeiten der „Notbremse“ weiter öffnen, Baumärkte dagegen nicht. Für den Raiffeisen-Markt in Köthen bedeutet das: Ein Teil des Sortimentes ist zugänglich, ein anderer nicht. Tierfutter etwa dürfen die Kunden selbst einpacken, Schraubenzieher nicht. Die müssen die Mitarbeiter des Marktes holen.

Was Marcel Berndt nicht versteht, ist, dass ein bundesweites Gesetz je nach Landkreis derart unterschiedlich ausgelegt wird

„Wir mussten uns teilweise wüste Beschimpfungen anhören“, berichtet Marcel Berndt, Vorstand der Raiffeisen Warengenossenschaft Köthen-Bernburg, aus anderen Raiffeisen-Märkten. Einige Kunden hätten keinerlei Verständnis für diese Einschränkungen und würden die Mitarbeiter dafür verantwortlich machen. „Wir können es auch nicht ändern“, macht er deutlich.

Was Marcel Berndt nicht versteht, ist, dass ein bundesweites Gesetz derart unterschiedlich ausgelegt wird. Während der Raiffeisen-Markt in Köthen - in Anhalt-Bitterfeld also - teilweise für Kunden gesperrt ist, dürfen Raiffeisen-Märkte anderswo in Sachsen-Anhalt komplett öffnen. Trotz „Notbremse“. Sie würden dort zum systemrelevanten Einzelhandel zählen. „Das führt zu so viel Unsicherheit und Unverständnis“, sagt der Vorstand. „Und das ein Jahr nach Beginn der Pandemie.“

Brauche ich einen Termin? Einen qualifizierten Schnelltest? Oder reicht der zu Hause durchgeführte Selbsttest?

Von der Unsicherheit ihrer Kundschaft könnte auch Reina Hoffmann ein Lied singen. Sie arbeitet bei Werndl-Optik in Köthen als Hörgeräteakustikerin. „Wir durften durchweg geöffnet bleiben.“ Und trotzdem ergeben sich immer wieder neue Fragen. Worauf muss ich in diesen Zeiten achten, wenn ich eine neue Brille oder ein Hörgerät benötige? Darf ich einfach so in den Laden kommen?

Brauche ich einen Termin? Einen qualifizierten Schnelltest? Oder reicht der zu Hause durchgeführte Selbsttest? „Das Telefon steht überhaupt nicht mehr still“, schildert Reina Hoffmann und betont, dass man für einen Besuch beim Optiker oder Hörgeräteakustiker keinen Termin und auch keinen Schnelltest benötigt.

Menschen erfahren immer erst sehr kurzfristig von den Veränderungen der Regeln

Dass Verordnungen teilweise am Folgetag in Kraft treten und die Menschen damit sehr kurzfristig von den Veränderungen erfahren, erschwere die Situation vor allem für die kleinen Läden in der Köthener Innenstadt spürbar, findet sie.

Es sei keine Zeit, sich auf die veränderten Gegebenheiten einzustellen. Unter diesen Umständen - und da spricht Reina Hoffmann auch aus eigener Erfahrungen - würden Kunden von Terminen gänzlich Abstand nehmen. Weil sie eben nicht wissen, welche Regeln gerade gelten. (mz)