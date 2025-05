Kameraden mit Atemschutz beim Einsatz am Akazienteich in Mennewitz bei Aken

Mennewitz/MZ/wsl. - Rund 100 Feuerwehrleute haben am Sonntagvormittag ein brennendes Gebäude in der Wohnsiedlung am Akazienteich in Mennewitz gelöscht. „Der Einsatz war eine enorme Herausforderung, denn wir hatten große Probleme mit der Löschwasserversorgung“, berichtet Akens Stadtwehrleiter Michael Kiel der MZ.