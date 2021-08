Brandmeldeanlage in Pflegeheim ausgelöst und ein Verkehrsschild als Gefahrenstelle

Köthen/MZ - Mehrere kleinere Einsätze hatte die Feuerwehr Köthen von Freitag bis Sonntag zu bewältigen. Mit Einsatzzeiten zwischen 30 und 60 Minuten waren sie allerdings auch recht schnell wieder beendet. Am Freitag kurz nach 17 Uhr hatte die Brandmeldeanlage im Pflegeheim in Großpaschleben aus ungeklärter Ursache ausgelöst. Zur Unterstützung der Einsatzkräfte wurde vorsichtshalber die Drehleiter wurde mit angefordert. Doch vor Ort erwies sich alles zum Glück als Fehlmeldung, so dass die Kameraden nach 30 Minuten in das Depot zurückkehren konnten.

Hinweisschild demontiert

Zweimal mussten die Einsatzkräfte dann am Sonnabend ausrücken. Beim ersten Mal wurden sie sehr zeitig aus den Federn geholt. Und dieses Mal kam die Drehleiter wirklich zum Einsatz, wie Einsatzleiter Daniel Wagner später in seinem Bericht vermerkte. Um 3.17 Uhr hatte die Polizei die Feuerwehrleute nach einem Verkehrsunfall am Kreisel in Kleinwülknitz angefordert. Bei dem Unfall war ein Wegweiser beschädigt worden, der eine Gefahrenquelle darstellte. Mit der Drehleiter haben die Feuerwehrleute das Teil demontiert.

Bei Türöffnung gefordert

Um 7.50 Uhr ging es dann noch einmal hinaus. Der Rettungsdienst hatte die Feuerwehr zu einer Türöffnung in die Anhaltische Straße bestellt. Die dreifach gesicherte Tür war eine kleine Herausforderung. Die Unterstützung beim Transport des Patienten in den Rettungswagen dann weniger.