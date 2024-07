Umweltbildung Bördegarten spendet Gewächshaus: Verein „Grüner Daumen“ freut sich über die Unterstützung

Auf dem Gelände des Vereins „Grüner Daumen“ im Karl-Windschild-Weg in Köthen steht ein neues Gewächshaus. Was die Hintergründe sind. Was der Verein damit plant.