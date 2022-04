Bombe in Köthen entschärft - Sperrung von Bahnstrecke Halle - Magdeburg aufgehoben

Bei Bauarbeiten in der Industriestraße in Köthen wurde am Mittwochabend eine 45-Kilo-Bombe freigelegt. Um 10.30 Uhr am Donnerstag gelang die Entschärfung.

Die Einsatzkräfte am Betonwerk Abel in Köthen.

Köthen/MZ - In einem Gewerbegebiet in der Köthener Industriestraße ist am Mittwochabend eine 45-Kilo-Bombe gefunden worden. Zuerst hieß es, die Bombe müsste gesprengt werden. Am Donnerstagvormittag wurde dann doch ein Entschärfungsversuch gestartet. Um 10.30 wurde von den Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Vollzug gemeldet und Entwarnung gegeben.

Die Bombe war bei Bauarbeiten in der Nähe der Firma Beton Abel entdeckt und frei gelegt worden.

Der Evakuierungsumkreis. Polizei

In einem 400-Meter-Umkreis waren am Vormittag das Betonwerk, zwei Kleingartenanlagen und ein Wohnheim für Erntehelfer evakuiert worden, dazu konnten einige Firmen wie ein Autohaus erst gegen Mittag wieder öffnen. Kurzzeitig wurde die B183 (Prosigker Kreisstraße) ab der Einmündung Damaschkeweg in Richtung Hohe Brücke voll gesperrt.

Am Vormittag eingestellt wurde der Bahnverkehr auf der Strecke Halle - Magdeburg. Die Züge wurden über Dessau umgeleitet. Im Regionalverkehr gab es Schienenersatzverkehr.