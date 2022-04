BMW erfasst Radfahrer bei Pfaffendorf - 73-Jähriger muss in Klinik geflogen werden

Pfaffendorf/MZ - Bei einem Verkehrsunfall in Pfaffendorf bei Edderitz ist am Mittwoch ein Radfahrer schwer verletzt worden. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 12.35 Uhr . Der 73-jährige Radfahrer hatte den Horngraben in Richtung der Landesstraße L 145 befahren. Auf dieser fuhr ein 60-Jähriger mit seinem BMW von Großwülknitz kommend in Richtung Piethen.

Als der Radfahrer aus dem Horngraben auf die L 145 fuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto. Der Radfahrer stürzte und wurde schwer verletzt.

Die Ermittlungen zum Unfall dauern an. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 8.200 Euro.