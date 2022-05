BMW erfasst in Köthen einen 29-Jährigen - Mann war mit gestohlenem Rad unterwegs

Der Mann musste in ein Köthener Krankenhaus gebracht werden.

Köthen/MZ - Ein 29-jähriger Radfahrer wurde am Mittwoch in Köthen von einem Pkw erfasst und verletzt. Nach Polizeiangaben war der Mann gegen 8.30 Uhr auf dem Radweg der Dr.-Krause-Straße aus Richtung Bahnhof kommend in Richtung Lohmannstraße unterwegs.

Er wurde von einem BMW erfasst, der die Dr.-Krause-Straße aus Richtung Weintraubenstraße befuhr. Der Fahrradfahrer kam zu Fall. Er musste in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Wie sich herausstellte, war sein Zweirad gestohlen.