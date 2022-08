Blick auf Unfallaltlas - Welche Wege in Köthen sind besonders gefährlich?

Im vergangenen Oktober stellten Mitglieder des ADFC ein weißes Fahrrad an der Halleschen Straße in Köthen auf, um dem dort zuvor tödlich verunglückten Mann zu gedenken. 2021 starben im Altkreis zwei Menschen bei Unfällen, beide waren mit dem Fahrrad unterwegs.

Köthen/MZ - Seit einem knappen Jahr steht an der Kreuzung von Lohmann- und Hallescher Straße in Köthen ein weiß getünchtes Fahrrad. Dass es dort so lange schon steht, liegt nicht etwa daran, dass jemand es dort abgestellt und anschließend vergessen hätte. Nein, das Fahrrad selbst ist ein Symbol des Nicht-Vergessen-Wollens. Ein Mahnmal für all jene, die bei Verkehrsunfällen ihr Leben ließen. Denn an eben jener Stelle ereignete sich im vergangenen Jahr ein Unfall, bei dem ein abbiegender Lastwagen einen Radfahrer erfasste und tötete.