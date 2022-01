Bewohner müssen Seniorenheim in Köthen kurzzeitig verlassen

Ein 74-Jähriger hat in einem Seniorenheim in Köthen die Brandmeldeanlage ausgelöst.

Köthen/MZ/sgr - Feueralarm ausgelöst hat am Samstagabend ein Bewohner des Seniorenheims in der Ritterstraße in Köthen. Gegen 18.15 Uhr rückten Rettungskräfte der Feuerwehr sowie Beamte des Polizeireviers an.

Durch „unsachgemäßen Umgang mit Tabakwaren“ habe ein 74-Jähriger den Brandmelder aktiviert, schreibt die Polizei. Der Senior hatte seine Zigarette nach Angaben von Yves Kluge, Einsatzleiter der Feuerwehr, neben Papier gelegt. Es entzündete sich, wodurch der Hausflur verqualmt wurde.

„Die Bewohner mussten erst einmal alle raus, bis wir wussten, was los ist“, berichtet er. Das Feuer sei bereits gelöscht gewesen. Das Treppenhaus wurde belüftet, die Brandmeldeanlage zurückgestellt.