Erst flüchtete er mit dem Auto, dann zu Fuß. Genutzt hat es einem 65-Jährigen in Köthen aber nichts.

Betrunkener VW-Fahrer rast in Köthen vor der Polizei davon - Flucht endet in einer Sackgasse

Der VW sollte an der Rüsternbreite in Köthen kontrolliert werden.

Köthen/MZ. - Nach einer kurzen Verfolgungsjagd hat die Köthener Polizei am Mittwochabend einen betrunkenen Autofahrer gestellt.

Die Beamten wollten gegen 23 Uhr an der Rüsternbreite einen VW kontrollieren. Der 65-jährige Fahrer ignorierte jedoch die Anhaltesignale des Funkwagens und fuhr einfach weiter. Auf Höhe Edderitzer Straße geriet der Mann dann allerdings in eine Sackgasse. Er stellte sein Fahrzeug auf einem Parkplatz ab und setzte seine Flucht nun zu Fuß fort. Die Beamten ließen jedoch nicht locker und konnten den Mann nach wenigen Metern einholen. Dabei stellten sie erheblichen Alkoholgeruch in der Atemluft fest.

Nachdem der Mann eingeräumt hatte, vor Fahrtantritt alkoholische Getränke konsumiert zu haben, wurde vor Ort ein Atemalkoholtest angewiesen. Dieser brachte einen vorläufigen Wert von 1,1 Promille zu Tage. Der 65-Jährige musste sich anschließend einer Blutprobenentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt, zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.