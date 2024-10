Köthen/MZ. - Ein 76-Jähriger aus dem Kreis Anhalt-Bitterfeld ist von Betrügern ausgetrickst worden, der Schaden hält sich zum Glück in Grenzen.

Wie die Polizei berichtet, bekam der Senior am 12. September eine Mail, die auf den ersten Blick von einem Automobilclub zu stammen schien und in der dem Empfänger ein kostenloses Notfallset versprochen wurde. Der Senior klickte eine Schaltfläche an und gab für die Begleichung der Versandkosten seine Bankdaten ein. Nur wenige Tage später stellte er eine unberechtigt vorgenommene Buchung in Höhe von circa 40 Euro auf seinem Konto fest. Der Mann wandte sich an die Polizei und erstattete am Donnerstag Anzeige.

Diese Betrugsmasche ist der Polizei nicht unbekannt. Mit derartigen Phishing-Mails versuchen Betrüger, die Empfänger zum Aktivieren eines Links zu bewegen, um so Schadsoftware auf dem Rechner zu installieren oder sie so geschickt zur Weitergabe von Kontodaten zu verleiten. Die Polizei rät, im Zweifelsfall genau den Text der Mail zu lesen und die Absenderadresse zu überprüfen. Oft enthalte die Mail in diesen Fällen grammatikalische Fehler. Auch ähnele der Absender zwar der Originaladresse, sei jedoch oft mit Zahlen kombiniert.