Betrüger zocken Rentnerin in Elsnigk ab - Reparatur von Dachrinne kostet mehrere tausend Euro

Elsnigk/MZ - Drei Männer haben mit dem sogenannten „Dachdecker-Trick“ am Dienstagnachmittag eine Frau in Elsnigk um einen Geldbetrag „im mittleren vierstelligen Bereich“ gebracht.

Nach Polizeiangaben hatten die Kriminellen gegen 15 Uhr an der Tür eines Wohnhauses geklingelt. Als die 56-jährige Bewohnerin öffnete, boten sie ihr an, für einen Bargeldbetrag in Höhe von 120 Euro die Dachrinne des Hauses zu erneuern. Die Frau willigte ein.

„Nach kurzer Zeit waren die Arbeiten beendet - und die vermeintlichen Handwerker forderten nun eine Summe im mittleren vierstelligen Bereich als Arbeitslohn. Nach einem Streitgespräch übergab die eingeschüchterte Geschädigte eine annähernd hohe Summe, woraufhin die Täter mit einem weißen Transporter älteren Typs davonfuhren“, heißt es aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld weiter.

Die Polizei, die nun in diesem Betrugsverfahren ermittelt, warnt noch einmal nachdrücklich vor Handwerkern, die unangekündigt Angebote an der Haustür machen. Man solle sich nicht unter Druck setzen lassen, Angebote sorgfältig prüfen, nichts vorschnell unterschreiben und die Handwerker nicht sofort mit der Arbeit beginnen lassen. Abgeraten wird zudem von mündlichen Vereinbarungen.

„Die Betrüger haben es sich zu eigen gemacht, den Preis vorab zu verhandeln. Im Nachhinein wird zumeist darüber gestritten, dass die Geschädigten die Vereinbarungen falsch verstanden haben und es wird ein weitaus höherer Preis gefordert“, so Polizeihauptkommissarin Astrid Kuchta.