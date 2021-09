Betreiber sagt kurzfristig ab - Kuhfest 2021 in Köthen muss ohne Rummel auskommen

Köthen/MZ - - Das Kuhfest in Köthen findet in diesem Jahr ohne Rummel statt. Die Fahrgeschäfte sollten am Wochenende in der Johann-Sebastian-Bach-Straße stehen. Der Betreiber hat jedoch abgesagt, was die 1. Köthener Karnevalsgesellschaft Kukakö 1954 als Veranstalter des Familienfestes bedauert.

Den Besuchern soll aber auch ohne Rummel am Samstag und Sonntag etliches geboten werden. Neben einem Bühnenprogramm, Vereinen und Firmen, die sich mit Mitmach-Angeboten präsentieren, steht ein Bungee Trampolin bereit, auf dem kostenlos gehüpft werden kann.