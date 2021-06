Besucher können ab Freitag wieder ins Köthener Klinikum

Köthen - In der Helios-Klinik Köthen sind ab dem morgigen Freitag wieder Patientenbesuche erlaubt, darauf weist Referentin Johanna Lässing in einer Pressemitteilung hin. Grundlage für diese Entscheidung sei ein aktueller Beschluss des Landes.

„Über die Besuchsmöglichkeiten für unsere Patienten freuen wir uns sehr“, sagt Matthias Hirsekorn, Geschäftsführer der Helios-Klinik, im Namen des gesamten Klinik-Teams. „Aber mehr soziale Kontakte bedeuten auch immer ein größeres Infektionsrisiko. Deshalb ist es jetzt besonders wichtig, dass sich alle Besucher an die mit Auflagen verbundenen gelockerten Besuchsregelungen halten“, betont er.

Ab Freitag ist also ein Besucher pro Patient und Tag für eine Stunde gestattet. Besuchszeiten sind Montag bis Freitag von 15 bis 17 Uhr, Samstag von 10 bis 12 Uhr und Sonntag von 14 bis 16 Uhr. Alle Besucher müssen einen negativen Schnelltest nachweisen, der vor Ort im Testzentrum in der Klinik gemacht werden kann. Vollständig Geimpfte oder Genesene brauchen keinen Schnelltest. Besucher müssen sich per QR-Code mit dem Handy an- und abmelden. Zudem tragenBesucher während der Besuchszeit im Krankenhaus einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz oder eine FFP2-Maske. Auf der Intensivstation sind Besuchszeiten nur nach telefonischer Absprache möglich. Auf der Isolierstation sind keine Besuche erlaubt. Die Cafeteria ist ausschließlich für Patienten und deren Besucher wieder geöffnet. (mz)