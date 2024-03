Felix Langer leitet mit seinem Kollegen Patrick Schwabe die Programmierfirma „neXcube“ in Hinsdorf. Woher der Name kommt und woran sie arbeiten.

Bestens vernetzt: Wie aus dem Laborprojekt „neXcube“ an der Hochschule Anhalt eine Programmierfirma in Hinsdorf wurde

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hinsdorf/MZ. - Das erwartet man nicht unbedingt: Ein Grund, sich in Hinsdorf niederzulassen, sei die gute Internetverbindung vor Ort gewesen, berichtet Felix Langer. In dem kleinen Ort in der Stadt Südliches Anhalt habe er beste Bedingungen für die Arbeit der Firma „neXcube“. Die Verantwortlichen des Breitbandausbaus wird’s freuen.