Köthen/MZ. - Nach einem Unfall mit Fahrerflucht konnte die Polizei in Anhalt-Bitterfeld den Verursacher stellen.

Ein Lkw-Fahrer war am Dienstag gegen 9.30 Uhr in Köthen von der Hohenköthener Straße aus nach links in die Uhlandstraße abgebogen. Dabei beschädigte er einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Toyota und fuhr einfach weiter.

Aufgrund von Hinweisen konnte der 39-Jährige jedoch wenig später im Stadtgebiet gestellt werden. An seinem Gespann entstand geringer Sachschaden. Der Schaden am Toyota wurde auf fast 10.000 Euro geschätzt.