Bei Anruf Bier: Irish Pub aus Köthen bietet jetzt eine Kneipe auf Rädern

Matthias Hassel ist Stammmusiker des Musikpubs „Galerie“ in Köthen. Er spielte am Freitag aus dem Bus heraus ein kleines Konzert.

Köthen/MZ - Die Ape streikt. Das kleine Fahrzeug muss jetzt erstmal zur Reparatur. Was jedoch kein Grund für die Crew ist, die anstehenden Termine abzublasen. Immerhin warten an diesem Freitag insgesamt rund 100 Gäste auf das Biermobil. Erste Station ist das Autohaus Kretzschmar in der Konrad-Adenauer-Allee in Köthen. Anstelle des Biermobils fährt hier am Nachmittag der Bierbus vor. Tom Kretzschmar, der Geschäftsführer des Autohauses, hat seine Mitarbeiter zu einer Weihnachtsfeier der etwas anderen Art eingeladen.