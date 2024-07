In der Bärteichpromenade in Köthen wird gebaut. Mit Folgen für die Anwohner, vor allem aber für die Feuerwehr der Stadt.

Köthen/MZ. - „Die Bauarbeiten beginnen am 1. Juli und werden voraussichtlich am 2. August beendet sein. Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung des Verkehrs.“ So steht es, fettgedruckt, in einer Information der Firma „Jaeger Spezial- und Tiefbau“ aus Bernburg, die Ende Juni „An die Anwohner der Bärteichpromenade“ verteilt worden ist.