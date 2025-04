Mit dem Abriss des achteckigen Bauwerks endet auch endgültig die Debatte, es an einem anderen Ort in Köthen weiter zu verwenden.

Bärteichpromenade in Köthen: Wann das geschlossene öffentliche WC abgerissen werden soll

Das Bauwerk in der Bärteichpromenade, in dem sich eine öffentliche Toilette und ein Kiosk befanden, ist seit Jahren geschlossen.

Köthen/MZ. - Das Gebäude der öffentlichen Toilette in der Bärteichpromenade in Köthen wird in den nächsten Tagen abgerissen. Das teilte Baudezernent Max Schuchardt vor wenigen Tagen im Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss des Stadtrates mit.